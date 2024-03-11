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İmparatorluğun İhtişamı: Osmanlı Padişahları sergisi

Dünya tarihine yön vermiş, cihan devleti mertebesine ulaşmış Osmanlı sultanlarının portrelerinden oluşan ‘Osmanlı Padişahları’ Sergisi sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

İmparatorluğun İhtişamı: Osmanlı Padişahları sergisi

İranlı ünlü ressam Alan Kouchakpour'un kusursuz fırçasıyla tuvale aktarılan, Osmanlı Sultanlarının zarafetini ve gücünü yansıtan bu eserler, Payidar projesi çatısı altında hayat buluyor. Sergi, dünya tarihinde iz bırakan 36 padişahın görkemli yağlı boya portrelerini bir araya getiriyor.

İmparatorluğun İhtişamı: Osmanlı Padişahları sergisi

Anadolu Etkinlik Organizasyon'un öncülüğünde hazırlanan sergi, sanatın kültürel mirası ve devamlılığı üzerindeki etkisini vurgulayarak, köklerimize sahip çıkmanın ve değerlerimizi geleceğe taşımanın önemini ortaya koyuyor.

İmparatorluğun İhtişamı: Osmanlı Padişahları sergisi

Payidar projesinin sahibi ve Sanat Yönetmeni Murat Baytaş'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, Osmanlı padişahlarının büyüleyici portreleriyle geçmişimize sıcak bir yolculuk sunarken, geleceğe olan bağlılığımızı da pekiştiriyor.

İmparatorluğun İhtişamı: Osmanlı Padişahları sergisi

Murat Baytaş, Payidar projesinin bu ilk serisinin yanı sıra, gelecekte de 'İz Bırakan'lar olarak koleksiyonlarını genişleteceklerini ifade ediyor. Payidar Osmanlı Sultanları Sergisi, köklerimizle buluşmamızı ve geleceğe olan umudumuzu pekiştiren bir sanat şöleni olarak, 2024-2025 yıllarında ulusal ve uluslararası etkinliklerde sergilenecek.

İmparatorluğun İhtişamı: Osmanlı Padişahları sergisi

İranlı ünlü ressam Kouchakpour, Başkan Tayyip Erdoğan'ın rahmetli annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte olan resmini de hediye etti. Erdoğan, bu özel tabloyu büyük bir beğeniyle karşıladı ve ressamı içtenlikle tebrik etti.

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