İKSV 30. İstanbul Caz Festivali açılış kokteyli gerçekleştirildi

Sanata olan yakınlığı ve sanat etkinliklerine verdiği destekle dikkat çeken Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, bu kez sanatseverlerin heyecanla beklediği İstanbul Caz Festivali’nin açılış kokteyline evsahipliği yaptı. İKSV tarafından düzenlenen ve yılın ses getiren sanat etkinliklerinin başında yer alan festivalin ön açılışı İKSV Lale Kart üyelerinin katılım gösterdiği özel bir gecede yapıldı.

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul’da gerçekleştirilen açılış kokteylinde söz alan İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer: “Bu yıl 30’uncusunu gerçekleştirmeye hazırlandığımız İstanbul Caz Festivali yine benzersiz bir sanat etkinliğine imza atacağı için ben ve çalışma arkadaşlarımız çok mutluyuz. Caz müziğinin duayen isimlerinin yanı sıra günden güne yıldızı parlayan birçok alternatif ismi sizlerle buluşturmanın heyecanıyla doluyuz. Dünya şehri İstanbul’umuzun sanatla daha güzel bir şehir oluşuna birlikte tanıklık etmeye devam edeceğiz” dedi. Seçkin davetlilerin katıldığı özel gecede hip-hop, soul, R&B ve caz performanslarıyla dikkat çeken genç solist Seda Erciyes sahneye çıktı. Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul’un keyifli atmosferinde sanatseverleri bir araya getiren kokteylde DJ performansları ve davetlilerin eşlik ettiği eğlenceli danslar dikkat çekti.

Duayen sanatçı Arif Mardin’e ömür boyu başarı ödülü

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul sanata tam destek vermeye devam ediyor. Son olarak 30. İstanbul Caz Festivali açılışının öncesinde İKSV Lale Kart üyelerine özel bir kokteyle evsahipliği yapan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, aynı zamanda müzik tarihinin önemli mihenk taşlarından biri olan Arif Mardin’in doğduğu yalı olarak da biliniyor. Arif Mardin’e yaşam boyu başarı ödülünün takdimiyle 2003’te kapılarını açan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul ünlü mimarinin köklü geçmişini bugüne taşımaya devam ediyor.

