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İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, hayatındaki değişimi anlattı!

İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, hayatındaki değişimi anlattı! İşte detaylar...

İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, hayatındaki değişimi anlattı!

İdo Tatlıses, Bodrum Catamaran'da sahne aldı.

 İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, hayatındaki değişimi anlattı!

22 Ocak'ta ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alan şarkıcı, Babalar Günü hakkında konuştu.

İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, hayatındaki değişimi anlattı!
Tatlıses, "Çok deneyimsiz yakalandım. Herkes Babalar Günümü kutluyor ben ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

 İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, hayatındaki değişimi anlattı!
"Bayramı çocuklarımla geçirdim" diyen Tatlıses, "Şimdi annemin (Derya Tuna) ve babamın (İbrahim Tatlıses), 'gel bu bayramı beraber geçirelim' demesini şimdi çok iyi anlıyorum" diye konuştu. İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, "İki bebek olunca çalışmam lazım" dedi.

 İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, hayatındaki değişimi anlattı!

Bakıcıların uçuk fiyatlar talep ettiği hatırlatılmasına şarkıcı, "Dilimizin yandığı yerlerden konuşuyoruz. Masraf. Çocuklar kendi başına bir masraf, daha çok çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

 İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, hayatındaki değişimi anlattı!

Tatlıses, "Çocukların bakıcısı var mı?" sorusuna, "Yardım eden birisi var" diye cevap verdi.

İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, hayatındaki değişimi anlattı!
"Çocuklardan sonra hayatımda her şey değişti" diyen İdo Tatlıses, "Mesela benim şu an çok uykum var, esniyorum deli gibi. Her sabah 7 gibi ayaktayız, Yasemin (Şefkatli) daha da erken kalkıyor" ifadelerini kullandı.

İkiz bebekleri olan İdo Tatlıses, hayatındaki değişimi anlattı!
"Yasemin bana bile vermiyor çocukları" diyen İdo, "Her şeyleriyle Yasemin kendisi ilgilenmek istiyor" dedi.

 

 

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