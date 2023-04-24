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İki çocuğu olan Berkay'dan sürpriz üçüncü bebek açıklaması

Ünlü şarkıcı Berkay, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. İki çocuğu olan ünlü şarkıcı, üçüncü bebekle ilgili konuştu. İşte detaylar...

İki çocuğu olan Berkay'dan sürpriz üçüncü bebek açıklaması

Berkay, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

İki çocuğu olan Berkay'dan sürpriz üçüncü bebek açıklaması
Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Buruk bir bayram" dedi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketini hatırlatan Berkay, "Bizim için çok kötü bir süreçti. İzlediğimiz ve gördüğümüz şeyler o kadar içimizi burktu ve paramparça etti ki, dolayısıyla bu bayramda annesinin, babasının elini öpemeyecek ve onların bayramını kutlayamayacak kişiler var. Evlatlarına sarılamayacak kişiler var. Zor bir süreç. Allah geride kalan herkese sabır versin. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum, çok zor. Bizim anlayabileceğimiz bir acı değil, Allah düşmanıma bile yaşatmasın” şeklinde konuştu.

 İki çocuğu olan Berkay'dan sürpriz üçüncü bebek açıklaması

"BEN ÇOK İSTERİM"
İki kız çocuk babası olan Berkay'a "Üçüncü kez baba olup, erkek çocuk ister misiniz?" sorusuna, "Hayırlısı olsun. Bunu Özlem Hanım'a sormanız lazım, ben çok isterim" diye cevap vererek, eşi Özlem Ada Şahin'e mesaj gönderdi.

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