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Berkay ‘açık hava’ açılışını Kuruçeşme’de yaptı!

Berkay, yaz sezonu açık havadaki konserlerine Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da yaptı.

Berkay ‘açık hava’ açılışını Kuruçeşme’de yaptı!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen gecede başarılı sanatçı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Berkay ‘açık hava’ açılışını Kuruçeşme’de yaptı!

Hafif soğuk havaya rağmen mekanı hıncahınç dolduran dinleyicilerinin karşısına büyük bir enerjiyle çıkan Berkay’ın konserine sanat dünyasından da ilgi büyüktü.  Köfn grubunun solisti Salman Tin, Aybüke Albere, Defne Samyeli, Deren Talu, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak da Berkay’ın tüm şarkılarına eşlik ederek, gecenin tadını çıkardılar.

Berkay ‘açık hava’ açılışını Kuruçeşme’de yaptı!

İlk yarının sonuna doğru genç popçu Aybüke ve Köfn’ün solisti Salman Tin’i sahnesine davet eden Berkay, onlarla birlikle ‘Bi Tek Ben Anlarım’ şarkısını seslendirdi. Genç popçu Aybüke Albere’nin ‘Aşkın Olayım’ şarkısını seslendirmesi ise izleyiciden büyük alkış aldı.

Berkay ‘açık hava’ açılışını Kuruçeşme’de yaptı!

Ünlü popçu Berkay, yaz sezonu boyunca yoğun konser programı olduğunu söyleyerek, iki albüm birden hazırladığının müjdesini de verdi. Yaklaşık iki saat boğazın muhteşem ambiyansında şarkılarıyla dinleyicilerini mest eden Berkay, efsane sahne performansıyla her izleyene unutulmaz bir anı bıraktı.

Berkay ‘açık hava’ açılışını Kuruçeşme’de yaptı!

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