İbrahim Şar'dan maç öncesi etkinlik

Beşiktaş Gönüllüleri Derneği Başkanı İbrahim Şar, Beşiktaş-Galatasaray maçından önce Beşiktaş'ın ve Cumhuriyet'in gelecek yüzyılı hakkında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Maçka Parkı'ndaki etkinliğe; Avrupa Beşiktaş dernek başkanları, Amerika Beşiktaş Konfederasyon Başkanı, yurt içi ve yurt dışından gelen Beşiktaşlılar katıldı.

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