  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İbrahim Şar'dan maç öncesi etkinlik

Beşiktaş Gönüllüleri Derneği Başkanı İbrahim Şar, Beşiktaş-Galatasaray maçından önce Beşiktaş'ın ve Cumhuriyet'in gelecek yüzyılı hakkında bir etkinlik gerçekleştirdi.

İbrahim Şar'dan maç öncesi etkinlik

Beşiktaş Gönüllüleri Derneği Başkanı İbrahim Şar, Beşiktaş-Galatasaray maçından önce Beşiktaş'ın ve Cumhuriyet'in gelecek yüzyılı hakkında bir etkinlik gerçekleştirdi.

İbrahim Şar'dan maç öncesi etkinlik

Maçka Parkı'ndaki etkinliğe; Avrupa Beşiktaş dernek başkanları, Amerika Beşiktaş Konfederasyon Başkanı, yurt içi ve yurt dışından gelen Beşiktaşlılar katıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cengiz Kurtoğlu'ndan oyunculara ağır 'boşanma' göndermesi...
 

Cengiz Kurtoğlu'ndan oyunculara ağır 'boşanma' göndermesi...

Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut ile ilişkisi... Tehdit, şantaj ve asparagas haber!
 

Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut ile ilişkisi... Tehdit, şantaj ve asparagas haber!

Ünlü isimden Defne Samyeli'ye eleştiri: Giyinmeyi bilmiyorsan hepsi boş...
 

Ünlü isimden Defne Samyeli'ye eleştiri: Giyinmeyi bilmiyorsan hepsi boş...

Ünlü oyuncu Nursel Köse Aldatmak dizisine dahil oldu
 

Ünlü oyuncu Nursel Köse Aldatmak dizisine dahil oldu

Hande Erçel, ayaklarıyla gündem oldu
 

Hande Erçel, ayaklarıyla gündem oldu

Dört ay sonra sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin kombini gündem oldu
 

Dört ay sonra sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin kombini gündem oldu