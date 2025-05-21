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Nazife Aksoy oğlunu kırmadı!

Ünlü oyuncu Nazife Aksoy oğlunu kırmadı! İşte detaylar...

Nazife Aksoy oğlunu kırmadı!

Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy, oğlu Asil'le Nişantaşı City's'de görüntülendi.

  Nazife Aksoy oğlunu kırmadı!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlerinden geldiğini söyleyen Aksoy, "Eve giderken oğlum mağazalara gezmek istedi. O yüzden geldik. Kıyafet bakacağız" dedi.

  Nazife Aksoy oğlunu kırmadı!

Mağazaları dolaşan anne-oğul basın mensuplarına poz verdi.

Nazife Aksoy oğlunu kırmadı!

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