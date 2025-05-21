  Nazife Aksoy oğlunu kırmadı!

Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy, oğlu Asil'le Nişantaşı City's'de görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlerinden geldiğini söyleyen Aksoy, "Eve giderken oğlum mağazalara gezmek istedi. O yüzden geldik. Kıyafet bakacağız" dedi.

Mağazaları dolaşan anne-oğul basın mensuplarına poz verdi.

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