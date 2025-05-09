  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selen Görgüzel: Kadere isyanım sadece şarkıda

" Seda Sayan ile Herşey Masada " programına konuk olan Selen Görgüzel yine samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Selen Görgüzel: Kadere isyanım sadece şarkıda

 

Selen Görgüzel: Kadere isyanım sadece şarkıda

Ön yargılarla savaşmak zor 

Seda Sayan'ın " Seni tanıdığım günden beri samimi, içten, düzgün, dürüst, net ve dobra bir kadınsın" demesine karşılık Selen Görgüzel " Saydığın meziyetler insan olmanın getirdiği doğal şeyler, ama maalesef ki toplumda değer görmüyor. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, hesabı oluyor. " yanıtını verdi.

Hayatımı anlatan kitap yazdım 

Sayan'ın " Oyunculuğunun yanında şarkı sözü yazmaya devam ediyor musun ? " sorusuna Görgüzel " Şiirde yazıyorum. Hayatımı anlatan kitapta yazdım. Ön yargılarla uğraşacak sinir sistemim yok. Bunu da yaptı demesinler diye şu an kitabımın basımını bekletiyorum. Ön yargılarla savaşmak zor. O kadar ön yargılarla savaşıyoruz ki alt yapımızı, temelimizi, kültürümüzü hiçe sayıyorlar. Yapıcı değil yıkıcı oluyorlar. Sana ait olmayan şeyleri eleştiriyorlar. " dedi.

Destek değil köstek oluyorlar 

Görgüzel sözlerine " Destek değil çok köstek oluyor. " diyerek devam etti.


Acılara rağmen hayattan şikayetçi değilim 

Seda Sayan'ın " Yaşadığın ama anlatamadığın şeyler olduğunu ben biliyorum. Tabii bunları açıklamak sana düşer. " cümlesine Selen Görgüzel " Çektiğim acılara rağmen hayattan şikayetçi değilim. Kadere isyanım sadece şarkılarda." cevabını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'En İyi Seyirci Özel Ödülü' Diamanti'nin
  Kültür - Sanat

'En İyi Seyirci Özel Ödülü' Diamanti'nin

Yazar ve Kişişel Gelişim Eğitmeni Sevgi Keleş: Pozitif Enerji Adına Yapılan En Büyük Yanılgı Nedir?
  Hayatın İçinden

Yazar ve Kişişel Gelişim Eğitmeni Sevgi Keleş: Pozitif Enerji Adına Yapılan En Büyük Yanılgı Nedir?

Rabia Soytürk’ün sözlerine Caner Topçu'dan sert açıklama
  Magazin

Rabia Soytürk’ün sözlerine Caner Topçu'dan sert açıklama

Emre Çetinberk, Günlerdir ile duygusal bir rock yolculuğuna çıkarıyor!
  Magazin

Emre Çetinberk, Günlerdir ile duygusal bir rock yolculuğuna çıkarıyor!

Ceylan'dan estetik açıklaması!
  Magazin

Ceylan'dan estetik açıklaması!

Bengü Beker'in Bir Yol Bu albüm lansmanı gerçekleşti
  Magazin

Bengü Beker'in Bir Yol Bu albüm lansmanı gerçekleşti