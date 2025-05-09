Selen Görgüzel: Kadere isyanım sadece şarkıda

Ön yargılarla savaşmak zor

Seda Sayan'ın " Seni tanıdığım günden beri samimi, içten, düzgün, dürüst, net ve dobra bir kadınsın" demesine karşılık Selen Görgüzel " Saydığın meziyetler insan olmanın getirdiği doğal şeyler, ama maalesef ki toplumda değer görmüyor. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, hesabı oluyor. " yanıtını verdi.

Hayatımı anlatan kitap yazdım

Sayan'ın " Oyunculuğunun yanında şarkı sözü yazmaya devam ediyor musun ? " sorusuna Görgüzel " Şiirde yazıyorum. Hayatımı anlatan kitapta yazdım. Ön yargılarla uğraşacak sinir sistemim yok. Bunu da yaptı demesinler diye şu an kitabımın basımını bekletiyorum. Ön yargılarla savaşmak zor. O kadar ön yargılarla savaşıyoruz ki alt yapımızı, temelimizi, kültürümüzü hiçe sayıyorlar. Yapıcı değil yıkıcı oluyorlar. Sana ait olmayan şeyleri eleştiriyorlar. " dedi.

Destek değil köstek oluyorlar

Görgüzel sözlerine " Destek değil çok köstek oluyor. " diyerek devam etti.



Acılara rağmen hayattan şikayetçi değilim

Seda Sayan'ın " Yaşadığın ama anlatamadığın şeyler olduğunu ben biliyorum. Tabii bunları açıklamak sana düşer. " cümlesine Selen Görgüzel " Çektiğim acılara rağmen hayattan şikayetçi değilim. Kadere isyanım sadece şarkılarda." cevabını verdi.

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