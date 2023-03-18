Hollywood Yıldızının Şüpheli Ölümü! Lance Reddick, Hayatını Kaybetti

The Wire dizisindeki Cedric Daniels ve Fringe dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle adını dünya çapında duyuran 60 yaşındaki Lance Reddick, John Wick film serisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılarıyla konuşulan usta oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Usta aktörün menajeri Mia Hansen tarafından yayınlanan açıklamaya göre Reddick dün, Los Angeles'ın Studio City bölgesindeki evinde saat 09.30'da ölü bulundu. Lance Reddick'in doğal sebeplerden öldüğü açıklanırken ölümüyle ilgili başka bir detay paylaşılmadı. Hayvanseverliğiyle de tanınan usta oyuncu, vefatından bir gün önce evinde köpekleriyle poz vererek sosyal medya hesabından paylaşmıştı.2011 yılında Stephanie Reddick ile evlenen usta oyuncu, iki çocuk babasıydı.

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