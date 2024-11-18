 Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?

Başarılı oyuncu Helin Kandemir, Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Takıları ve şık kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Kandemir, alışveriş tutkusu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin "Alışverişe çok para harcar mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aslında en çok masraf yaptığım şey takılar. Alışveriş delisi değilim, spontane alışveriş yapıyorum ama ihtiyaçlarımı göz önünde bulunduruyorum. Fazlalıktan kaçınıyorum. Giysi için öyle koca bir odam yok, dolabım var ve bu bana yetiyor."



ŞAKİR PAŞA AİLESİ'NDE OYNAMAK BÜYÜK HEYECAN!

Kandemir, yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken “Şakir Paşa Ailesi” dizisinde canlandırdığı Sümbül karakteri için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Rolüne dair hazırlık sürecinden bahseden oyuncu, enerjisiyle dikkat çekti.



HAYATIMDA KİMSE YOK AMA KEYFİM YERİNDE

Aşk hayatıyla ilgili sorulara ise mahremiyetine vurgu yaparak yanıt verdi: "Hayatımda kimse yok. Çalışmaktan başka bir şeye zamanım kalmıyor ama çok şükür keyfim yerinde. Bunlar nasip, kısmet işler."



PİYANODA KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM

Kandemir, müzik tutkusunu da dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Piyano derslerine devam ediyorum ve bayağı ilerledim. İleride müzik alanında da bir şeyler yapmak istiyorum.

Sadece oyunculukla yetinmek istemem. Kendimi farklı alanlarda da geliştirmek istiyorum."

Her alanda kendini geliştirmeye devam eden Helin Kandemir, hem dizi hem Cinlerin Düğünü ile beyaz hem de yeni projeleriyle 2024’e damga vurmaya hazır görünüyor!

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