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Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?

Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor? İşte detaylar...

Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?

Başarılı oyuncu Helin Kandemir, Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

 Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?

Takıları ve şık kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Kandemir, alışveriş tutkusu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

 Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?

Gazetecilerin "Alışverişe çok para harcar mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aslında en çok masraf yaptığım şey takılar. Alışveriş delisi değilim, spontane alışveriş yapıyorum ama ihtiyaçlarımı göz önünde bulunduruyorum. Fazlalıktan kaçınıyorum. Giysi için öyle koca bir odam yok, dolabım var ve bu bana yetiyor."

Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?
ŞAKİR PAŞA AİLESİ'NDE OYNAMAK BÜYÜK HEYECAN!
Kandemir, yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken “Şakir Paşa Ailesi” dizisinde canlandırdığı Sümbül karakteri için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Rolüne dair hazırlık sürecinden bahseden oyuncu, enerjisiyle dikkat çekti.

Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?
HAYATIMDA KİMSE YOK AMA KEYFİM YERİNDE
Aşk hayatıyla ilgili sorulara ise mahremiyetine vurgu yaparak yanıt verdi: "Hayatımda kimse yok. Çalışmaktan başka bir şeye zamanım kalmıyor ama çok şükür keyfim yerinde. Bunlar nasip, kısmet işler."

Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?
PİYANODA KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM
Kandemir, müzik tutkusunu da dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Piyano derslerine devam ediyorum ve bayağı ilerledim. İleride müzik alanında da bir şeyler yapmak istiyorum.

 Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?

Sadece oyunculukla yetinmek istemem. Kendimi farklı alanlarda da geliştirmek istiyorum."

 Helin Kandemir'den alışveriş açıklaması! Bakın en büyük harcamasını neye yapıyor?

Her alanda kendini geliştirmeye devam eden Helin Kandemir, hem dizi hem Cinlerin Düğünü ile beyaz hem de yeni projeleriyle 2024’e damga vurmaya hazır görünüyor!

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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