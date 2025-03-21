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Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti! Oyuncu gönlünü rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı

Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti! İşte detaylar...

Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti! Oyuncu gönlünü rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı

Bir dönem yayınlanan Mucize Doktor dizisinde gösterdiği başarılı performansla adını milyonlarca kitleye duyuran ve şimdilerde Hudutsuz Sevda isimli dizinin kadrosunda boy gösteren Hayal Köseoğlu, gönlünü rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı.

Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti! Oyuncu gönlünü rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı
Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkumgibi başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Hayal Köseoğlu şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterine hayat veriyor. Dizide gösterdiği performansın yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Köseoğlu sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

 Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti! Oyuncu gönlünü rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı

Köseoğlu, dizideki rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin yakınlaşması ilk olarak dizinin setinde başladı. Birlikte geçirdikleri zamanın ardından dostlukları aşka dönüşen çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK YAĞDI
Ünlü oyuncuların aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, hayranlarından da destek mesajları geldi. Çiftin uyumunu beğenen takipçileri, sosyal medya üzerinden mutluluklarını dile getirdi.

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