 Hande Erçel ile Barış Arduç'ın başrolünü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminin fragmanı yayınladı

Netflix, başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı, izleyiciyi tutku dolu bir aşk hikayesine davet eden Rüzgara Bırak filminin fragmanını yayınladı.

Şehir hayatının yüksek temposu ile denizin özgür ruhunu bir araya getiren film, 14 Şubat’ta Netflix'te yayınlanacak.



Engin Erden’in yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı filmin yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures, yapımcılığını ise Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar üstleniyor.



Rüzgara Bırak Hakkında:

Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir. Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar.

Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır. Peki bu ikili şirketlerini mi, sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçeceklerdir?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.