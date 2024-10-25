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Hande Erçel Fas'ta

Başarılı oyuncu Hande Erçel, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Fashion Trust Arabia 2024 ödül törenine katıldı. İşte detaylar...

Hande Erçel Fas'ta

Başarılı oyuncu Hande Erçel, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Fashion Trust Arabia 2024 ödül törenine katıldı.

 Hande Erçel Fas'ta

Hande Erçel, tasarımcıları destyekleyerek uluslararası bilinirliklerinin arttırmasını sağlayan

 Hande Erçel Fas'ta


Trust Arabia Ödül Gecesinde Balmain’in onur konuğu olarak yer aldı.

 Hande Erçel Fas'ta

Gecenin konukları arasında Carla Bruni, Alessandra Ambrosio, Natalia Vodianova gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.

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