 Haluk Levent, Aktepe Ortaokulu'nu teslim etti

6 Şubat depremleri sonrasında bölgede en çok mesai harcayan ve bölge halkının yaralarını sarmak adına gece gündüz çalışan Haluk Levent ve Ahbap Derneği, 20. okulu olan Aktepe Ortaokulu'nu da teslim ederek eğitim-öğretime koşulsuz tam destek dedi.



Ülkemizin yakın tarihinde derin izler bırakan depremin ilk anından bu yana bölge halkının her an yanında olan Ahbap gönüllüleri,



sanatçı Haluk Levent’in öncülüğünde adeta bir iyilik ve yardımseverlik destanı yazıyor.

İlk günden bugüne yüzbinlerce insanın hayatına dokunan Ahbap, bölgede 450 konut teslimi yaparken, eğitim ve öğretim konusundaki hassasiyetinide deprem bölgesinde yapıp teslim ettikleri yirmi okulla göstermiş oldu.



Hatay Akmeşe ve Hassa’da gerçekleştirilen açılış görenlerine katılan sanatçı Haluk Levent, 2025 yılında da okul yapımlarına devam edileceğini dile getirirken, “Bu ülkenin aydınlık yarınlarına ve gençlerine destek vermeye, onlarla birlikte yan yana, kol kola yürümeye devam edeceğiz” dedi.

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