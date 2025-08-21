 Halil İbrahim Ceyhan sosyal medyayı salladı

Yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Halil İbrahim Ceyhan, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.



7 ülkede büyük bir fan kitlesine sahip oyuncu, paylaştığı spor fotoğrafıyla gündeme oturdu. Yeni sezon okumaları devam ederken personal trainer ile özel olarak çalışan oyuncunun fit görüntüsü gözlerden kaçmadı.

