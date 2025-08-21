  • Video Galeri Foto Galeri
Halil İbrahim Ceyhan sosyal medyayı salladı

Halil İbrahim Ceyhan sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

Halil İbrahim Ceyhan sosyal medyayı salladı

Yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Halil İbrahim Ceyhan, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

 Halil İbrahim Ceyhan sosyal medyayı salladı


7 ülkede büyük bir fan kitlesine sahip oyuncu, paylaştığı spor fotoğrafıyla gündeme oturdu. Yeni sezon okumaları devam ederken personal trainer ile özel olarak çalışan oyuncunun fit görüntüsü gözlerden kaçmadı.

