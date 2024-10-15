Hakan Kaya’nın dönüm noktası “Bir Dakika”

Özge Kalelioğlu, Aylin Ateş ve Zerrin Mete gibi saygın isimlerden aldığı şan dersleri ile müzik kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen Hakan Kaya’nın, söz ve müziği Koray Berberoğlu’na ait olan “Bir Dakika“ şarkısının aranjörlüğünü de bir çok kaliteli projede imzası bulunan usta isim Suat Aydoğan yaptı.

Hayli hareketli olan şarkıya genç kuşağın en başarılı yönetmenlerinden biri olan Efe Cansoy tarafından çekilen klipte görsel bir şölen niteliği taşıyor.

Hakan Kaya yeni projesi hakkında ”Hep konservatuvarda okumak istemiştim ama hayat beni çok farklı bir meslek kariyerine sürükledi. Geçen yıllar içinde bitmeyen müzik tutkumu hayallerden gerçeğe dönüştürmek için verdiğim çabanın meyvelerini artık yavaş yavaş almaya başlıyorum. “Bir Dakika” şarkısı benim müzik yolculuğumda adeta bir dönüm noktası! Bunu tüm kalbimle hissediyorum” dedi.

HAKAN KAYA KİMDİR?

Denizcilik mesleğini düşünürken kendini havacılık sektöründe buldu. Gerekli eğitimleri ve lisansları aldıktan sonra uçuş mühendisi ve uçuş operasyon uzmanı olarak kariyerine devam etti. Aile ve yakın akrabaları müzikle iç içe olmasından ötürü küçük yaşlarda kendine yer etti. Havacılık yanı sıra uzun süre Dj’lik, TV programcılığı ve birçok konser v.s etkinlikler düzenledi. Ama bir hayali vardı oda sahne, bu yolda ilerlerken Opera sanatçıları Özge KALELİOĞLU , Aylin ATEŞ ve müzik eğitimcisi sanatçısı Zerrin METE den şan dersleri aldı Daha sonra ilk teklisi Of aman Nalan’ın “Ne olur bak bana” şarkısını çıkardı. Hayaline adım adım ilerleyen Hakan şimdi de söz ve müziği Koray Berber oğluna ait Bir Dakika isimli teklisini çıkararak “O Soluktan Nağmeler” adını verdiği sahnesine hazırlanmakta…

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