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Hadise nefesleri kesti

Ünlü şarkıcı Hadise, Antalya konserinde nefesleri kesti. İşte haberin detayları..

Hadise nefesleri kesti

Hadise, Antalya'da Nirvana Otel'in Cosmos Theatre sahnesinde hayranlarını yine büyüledi. Hadise, şarkıları ve güzelliği ile kendisini hiçbir konserinde yıllardır yalnız bırakmayan hayranlarına unutulmaz bir gece daha yaşattı. Güçlü ve dinamik sahne performansına eşlik eden dansçılarıyla aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel şovunu sergileyen Hadise’nin her şarkısında ayrı bir coşkunun yaşandı. Hadise, kendisini izlemeye gelen sevenleri ile sohbet edip, eğlendi, kimi zamanda hüzünlendi.

 Hadise nefesleri kesti

Sahne arkasında yer alan led’lerde gösterilen kısa bir video tanıtımı sonrası ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ ile şarkısı ile konserine başlayan Hadise coşkusu ve enerjisi ile herkesi büyüledi. Konserde Hadise; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, 'Prenses' gibi hit şarkılarını söyleyerek, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir konsere imzasını attı. Konseri izlemeye gelenler salonda ayağa kalkarak deli gibi eğlendi.

 Hadise nefesleri kesti

Raisa Vanessa imzalı siyah kadife mini straples bir elbise giyen Hadise, savarovski taşlı uzun eldivenleri ile göz kamaştırdı.

 

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