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Hadise İstanbul konserinde seyirci rekoru kırdı

Türk pop müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Hadise, dün gece Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen İstanbul Kongre Merkezi konserleri kapsamında sahnedeydi. 

Hadise İstanbul konserinde seyirci rekoru kırdı

Sanatçının yeni yıldaki ilk İstanbul performansında tüm biletler konserden saatler önce tükendi. Ünlü sanatçı İstanbul konserine hazırladığı özel açılış videosu ile büyük alkış alırken "Her Şey Hadise, Hadise Her Şey" başlığı ile şarkılarını söylemeye başladı.  

Hadise İstanbul konserinde seyirci rekoru kırdı

Hadise kendisini izlemeye gelen binlerce İstanbulluyu; "Hepiniz hoşgeldiniz. Sevilmek, sayılmak kadar güzel bir his yok bu dünyada. Ne mutu bana. İyiki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. İstanbul'da konser olunca dostlarım da geliyor. Zaten duygusal bir kadınım, onlar olunca başka bir his oluyor. Öyle bir mutluluk ve heyecan içindeyim. Bu gece hayatımda ilk kez sahneye çıkıyor gibi heyecanlıyım. İyiki varsınız, bu duyguları sadece sizlerle yaşıyorum." diyerek selamladı.

Hadise İstanbul konserinde seyirci rekoru kırdı

Feryat, Aşk Kaç Beden Giyer, Küçük Bir Yol, Hay Hay, Sıfır Tolerans gibi hitlerini İstanbul korosu ile birlikte söyleyen Hadise, aralıksız 2 saat sahnede kaldı. 

Hadise İstanbul konserinde seyirci rekoru kırdı

Sanatçı, şarkıları, dans performansı ve özel tasarım kıyafetiyle seyircisinden tam not aldı. 

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