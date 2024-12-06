  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gösteride evlilik teklifi  

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ adlı gösteri ve deneyimini Malatya ve Gaziantep’te sahneledi. İki şehirde de gösteri sırasında ve sonrasında duygu dolu anlar yaşanırken Antep gösterisindeki evlilik teklifi herkese sürpriz oldu.

Gösteride evlilik teklifi  

 

Uzman Psikolog Gökhan Çınar, ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ adlı sahne performansıyla Malatya ve Gaziantep’te iki gösteri gerçekleştirdi. 

Gösteride evlilik teklifi  

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde ‘Bu akşam hep birlikte dertleşiyoruz ve içimizdeki çocuğun ellerinden tutuyoruz’ diyen Gökhan Çınar, çocukluktan bugüne yaptığı derin yolculukta zaman zaman seyircilerini sahneye alıp onlarla da ‘iyiliği’ ve ‘iyi olma’ halini onların deneyimleriyle paylaştı. Dans ve müzik performanslarıyla da aynı duygu etrafında başlayan gösteri izleyicileri bir zaman ve duygu yolculuğuna çıkardı. 

Gösteride evlilik teklifi  

ANTEP’TE SÜRPRİZ TEKLİF 

Gaziantep gösterisi sorasında seyirciler arasından Hasan ve Zeynep’in evlilik teklifi ise gösteriyi izleyenler tarafından coşkuyla karşılandı. Romantik teklif için sahneyi çifte bırakan Gökhan Çınar izleyicilerini tebrik etti ve nikah şahidi olacağına söz verdi. 

Gökhan Çınar, ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ gösterileri 10 Aralık Trabzon, 11 Aralık Samsun, 19 Aralık Denizli ve 20 Aralık Eskişehir’de devam edecek.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cahit Kayaoğlu'ndan 'Kurtlar Vadisi' açıklaması!
  Magazin

Cahit Kayaoğlu'ndan 'Kurtlar Vadisi' açıklaması!

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında şok iddia!
  Gündem

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında şok iddia!

Kamuran Akkor: "Z kuşağının beni beğenmesi çok hoşuma gidiyor."
  Magazin

Kamuran Akkor: "Z kuşağının beni beğenmesi çok hoşuma gidiyor."

Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!
  Magazin

Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!

Hüseyin Avni Danyal'dan etkileyici bir tiyatro deneyimi
  Magazin

Hüseyin Avni Danyal'dan etkileyici bir tiyatro deneyimi

Üçüncü çocuğunu kucağına alan Atiye'den aile pozu!
  Magazin

Üçüncü çocuğunu kucağına alan Atiye'den aile pozu!