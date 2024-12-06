Gösteride evlilik teklifi  

Uzman Psikolog Gökhan Çınar, ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ adlı sahne performansıyla Malatya ve Gaziantep’te iki gösteri gerçekleştirdi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde ‘Bu akşam hep birlikte dertleşiyoruz ve içimizdeki çocuğun ellerinden tutuyoruz’ diyen Gökhan Çınar, çocukluktan bugüne yaptığı derin yolculukta zaman zaman seyircilerini sahneye alıp onlarla da ‘iyiliği’ ve ‘iyi olma’ halini onların deneyimleriyle paylaştı. Dans ve müzik performanslarıyla da aynı duygu etrafında başlayan gösteri izleyicileri bir zaman ve duygu yolculuğuna çıkardı.

ANTEP’TE SÜRPRİZ TEKLİF

Gaziantep gösterisi sorasında seyirciler arasından Hasan ve Zeynep’in evlilik teklifi ise gösteriyi izleyenler tarafından coşkuyla karşılandı. Romantik teklif için sahneyi çifte bırakan Gökhan Çınar izleyicilerini tebrik etti ve nikah şahidi olacağına söz verdi.

Gökhan Çınar, ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ gösterileri 10 Aralık Trabzon, 11 Aralık Samsun, 19 Aralık Denizli ve 20 Aralık Eskişehir’de devam edecek.

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