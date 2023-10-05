  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gonca Vuslateri'nin mezar yeri açıklaması olay oldu

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Gonca Vuslateri’yi konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Vuslateri yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Gonca Vuslateri'nin mezar yeri açıklaması olay oldu

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Gonca Vuslateri’yi konuk etti.

Gonca Vuslateri'nin mezar yeri açıklaması olay oldu

Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Vuslateri cevap verdi.

Gonca Vuslateri'nin mezar yeri açıklaması olay oldu

MEZARIMIN ADRESİNİN BİLİNMİYOR OLMASI LAZIM

Taylan'ın, “Sanatçılar ölümsüzdür. İşlerinden dolayı sen de ölümsüz olduğunu düşünüyor musun?” sorusuna Vuslateri şöyle karşılık verdi:

Gonca Vuslateri'nin mezar yeri açıklaması olay oldu

“Hayır. Yani gerçek bir oyuncu olduysam, biraz başarı elde ettiysem yaptığım üç beş iş ile başarılı olduysam benim mezarımın adresinin bilinmiyor olması lazım.
Türkiye’de bu iş böyle. Eğer mezarım sık sık ziyaret ediliyorsa demek ki benim tuhaf ilişkilerim olmuştur, bir şekilde yaşatılmaya çalışıyorumdur. Tabii ki bu benim bakış açım. Daha kıymetli şeyler bırakabilirdim, ben acımasızım kendime karşı.”

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! Bakın neyine oynadılar?
  Magazin

Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! Bakın neyine oynadılar?

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ilk kez maça gitti
  Magazin

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ilk kez maça gitti

Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı

Üç günde üç şehir üç gala
  Magazin

Üç günde üç şehir üç gala

Hülya Avşar'dan yaza veda videosu
  Magazin

Hülya Avşar'dan yaza veda videosu

Bergüzar Korel'den repo isyanı
  Magazin

Bergüzar Korel'den repo isyanı