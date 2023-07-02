Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! Bakın neyine oynadılar?

Gonca Vuslateri ve Ebru Akel, önceki gün Bodrum Turgutreis’deki Rammos Otel’de görüntülendi.



Birlikte tatil yapan yakın dostlar, havuz başında tatilin keyfini güneşlenerek çıkardılar.



Selfie çekmeyi de ihmal etmeyen Vuslateri ve Akel, ardından şezlongda oturarak tavla oynadılar.



Kendilerini çeken gazetecileri fark edince kameralara gülümseyen ünlü oyuncular, “Hava çok sıcak o yüzden dondurmasına oynuyoruz fakat bu masada kazanan her zaman dostluk olur ” diyerek esprili bir şekilde muhabirlere takıldılar.



Öte yanda Ebru Akel ve Gonca Vuslateri, fit halleriyle de dikkat çektiler.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.