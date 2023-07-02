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Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! Bakın neyine oynadılar?

Ünlü oyuncular Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! İşte haberin detayları...

Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! Bakın neyine oynadılar?

Gonca Vuslateri ve Ebru Akel, önceki gün Bodrum Turgutreis’deki Rammos Otel’de görüntülendi.

Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! Bakın neyine oynadılar?
Birlikte tatil yapan yakın dostlar, havuz başında tatilin keyfini güneşlenerek çıkardılar.

Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! Bakın neyine oynadılar?
Selfie çekmeyi de ihmal etmeyen Vuslateri ve Akel, ardından şezlongda oturarak tavla oynadılar.

Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! Bakın neyine oynadılar?
Kendilerini çeken gazetecileri fark edince kameralara gülümseyen ünlü oyuncular, “Hava çok sıcak o yüzden dondurmasına oynuyoruz fakat bu masada kazanan her zaman dostluk olur ” diyerek esprili bir şekilde muhabirlere takıldılar.

Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! Bakın neyine oynadılar?
Öte yanda Ebru Akel ve Gonca Vuslateri, fit halleriyle de dikkat çektiler.

Ebru Akel ile Gonca Vuslateri'den çekişmeli tavla! Bakın neyine oynadılar?

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