Hayvan anatomi sergisine hayran kaldılar

Hafta içi her gün yayında olan Ebru Akel ve Murat Güloğlu, programdan çıktıktan sonra sergi alanına gitti.

Akel ve Güloğlu, hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seren sergiyi, beğendiklerini dile getirdi.

İkili, sergiyi detaylı şekilde inceleyerek, hayvanların anatomik yapılarına hayran kaldıklarını ifade ettiler.

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