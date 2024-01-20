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Hayvan anatomi sergisine hayran kaldılar

Ebru Akel ile Murat Güloğlu, Metropol İstanbul'da bulunan 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni gezdi.

Hayvan anatomi sergisine hayran kaldılar

Hafta içi her gün yayında olan Ebru Akel ve Murat Güloğlu, programdan çıktıktan sonra sergi alanına gitti.

Hayvan anatomi sergisine hayran kaldılar

Akel ve Güloğlu, hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seren sergiyi, beğendiklerini dile getirdi.

Hayvan anatomi sergisine hayran kaldılar

İkili, sergiyi detaylı şekilde inceleyerek, hayvanların anatomik yapılarına hayran kaldıklarını ifade ettiler. 

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