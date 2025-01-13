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Gonca Vuslateri hem yazdı hem oynadı

Hikayesi başarılı oyuncu Gonca Vuslateri’ye ait olan Cenazemize Hoş Geldiniz filmi, sinemaların ardından TV’DE ilk kez 14 Ocak Salı günü 20.00’de NOW’da yayınlanacak.

Gonca Vuslateri hem yazdı hem oynadı

Türkiye’nin en başarılı kadın oyuncularından Gonca Vuslateri’nin, senaryosunu Doğancan Güneş Perkün ile birlikte yazdığı komedi filmi Cenazemize Hoş Geldiniz, televizyonda ilk kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Vuslateri, ortak senaristliğini üstlendiği Cenazemize Hoş Geldiniz filminde aynı zamanda Misliye karakterine de hayat veriyor.

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