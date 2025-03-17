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Göksel'den şarkı itirafı! Neden kimseye şarkısını vermiyor!

Göksel'den şarkı itirafı! İşte detaylar...

Göksel'den şarkı itirafı! Neden kimseye şarkısını vermiyor!

Göksel, Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğal haliyle olan şarkıcı, soruları yanıtladı.

 Göksel'den şarkı itirafı! Neden kimseye şarkısını vermiyor!

Yeni albüm hazırlığına başladığını ve uzun süren bir influenzaya yakalanıp iyileştiğini belirten Göksel, "Albümüm çıkıyor. Bir de çok uzun bir grip geçirdim bitmek bilmeyen. Daha yeni atlatıp sokağa çıktım. Herkes influenza olmuş onu da bilmeden o halde üç konser yapmıştım, geçmesi uzun sürdü. 11 şarkılık bir albüm, hazirana yetiştirmeye çalışıyorum eğer influenza bizi durdurmazsa" dedi.

Göksel'den şarkı itirafı! Neden kimseye şarkısını vermiyor!
Kenarda hiç yayınlanmamış çok sayıda şarkısı olduğunu aktaran söyleyen şarkıcı, "Şarkı yazmayı çok seviyorum. Birikmiş bir sürü şarkım var. Hiç satmadım, keşke satsaymışım. İsteyen çok oldu da ben pimpirikli bir insan olduğum için ‘Acaba ona uyar mı uymaz mı?’ falan diye düşündüm. Tek ben okuyayım diye değil, bilerek yapmadım hala yayınlanmamış bir sürü şarkım var. İstiyorlar zaten kapımı çalıyorlar da ben toparlayıp geri dönemedim. Ben kendim yaptığım için şarkılarımı, şarkı fiyatlarından haberim yok. Aslında ben kendi şarkılarımı başkalarının sesinden duymayı çok seviyorum" diye konuştu.

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