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Gökhan Türkmen şaşırtacak

Gökhan Türkmen Kalem isimli enerji yüklü yeni teklisinde dövüş sanatlarındaki marifetlerini sergileyecek.

Gökhan Türkmen şaşırtacak

Şarkıcı Gökhan Türkmen Kalem isimli enerji yüklü yeni teklisinde dövüş sanatlarındaki marifetlerini sergileyecek.

Gökhan Türkmen şaşırtacak

Türkmen, sevenlerine sürpriz yaparak iki fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Gökhan Türkmen şaşırtacak

Gökhan Türkmen'in Kalem isimli şarkısı 14 Temmuz'da tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşacak. 

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