Gökhan Türkmen şaşırtacak

Şarkıcı Gökhan Türkmen Kalem isimli enerji yüklü yeni teklisinde dövüş sanatlarındaki marifetlerini sergileyecek.

Türkmen, sevenlerine sürpriz yaparak iki fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.





Gökhan Türkmen'in Kalem isimli şarkısı 14 Temmuz'da tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.