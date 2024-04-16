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Derya Bedavacı Gökhan Türkmen'in ojelerine sahip çıktı!

Başarılı sanatçı Derya Bedavacı Luvia Yeşilköy'de sahne aldı. Performansından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derya Bedavacı, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.  

Derya Bedavacı Gökhan Türkmen'in ojelerine sahip çıktı!

Aslında bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ancak Beşiktaş'a da büyük sempati duyduğunu dile getiren Bedavacı, Olympiakos mücadelesinde sarı lacivertlilerin 3-0 galip geleceğini ve yarı finale adını yazdıracağını söyleyerek net bir kehanette bulundu. 

Derya Bedavacı Gökhan Türkmen'in ojelerine sahip çıktı!

O KARAR HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL 

Süper kupayı takip edemediğini ancak çıkan haberleri fırsat buldukça okuduğunu da söyleyen Derya Bedavacı, ''Ali Koç'un orada haklı bir durumu var. O kararı vermek her babayiğidin harcı değil, o kararın arkasında muhakkak haklı bir neden yatıyordur ve bizde saygı duymalıyız.'' ifadelerini kullandı. 

Derya Bedavacı Gökhan Türkmen'in ojelerine sahip çıktı!

ROCKÇI BİTLİ, ARABESKÇİ KIRO DEĞİL  

Bir muhabirin ''Eskiden arabesk dinleyenlere ''kıro'' yakıştırması yapılırdı. Bu algı kırılmış görünse de hala böyle insanlar olduğunu görüyoruz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?'' sorusu karşısında ''Eskiden Rockçılara da bitli derlerdi. Bunlar son derece yakışıksız benzetmeler. Sonuçta Türkiye'de en çok dinlenen müzik türü arabesk. Herkesin kendi tercihi. Herkes fikrini kimseyi rencide etmeden dile getirmeli.'' yanıtını veren başarılı sanatçı, ''Rock dinleyen bitli, arabesk dinleyen kıro değildir.'' dedi. 

Derya Bedavacı Gökhan Türkmen'in ojelerine sahip çıktı!

"BENCE YAKIŞMIŞ BEN BEĞENDİM"

Son olarak yaklaşık bir aydır gündemden düşmeyen erkek sanatçıların estetik ve güzellik' merakı ile ilgili kendisine yöneltilen ''Erkeğe oje yakışır mı?'' sorusunu da yanıtlayan Bedavacı ''Erkeğe yakışır neden yakışmasın. Ben (Gökhan Türkmen'i) gördüm, bence yakışmış. İmkanlar dahilinde herkes istediği şeyi yapabilir.'' sözleriyle müzisyen arkadaşı Gökhan Türkmen'in ojelerine sahip çıktı. 

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan Derya Bedavacı, kendisini dinlemeye gelen misafirlerine müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

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