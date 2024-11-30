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Gittiği mekanda izinsiz fotoğrafını çeken işletmeciye tepki gösteren Vedat Milor'dan yeni açıklama!

Gittiği mekanda izinsiz fotoğrafını çeken işletmeciye tepki gösteren Vedat Milor'dan yeni açıklama! İşte detaylar...

Gittiği mekanda izinsiz fotoğrafını çeken işletmeciye tepki gösteren Vedat Milor'dan yeni açıklama!

Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul'da gittiği bir restoranda izinsiz şekilde fotoğrafının çekilmesine tepki gösterdi.

Gittiği mekanda izinsiz fotoğrafını çeken işletmeciye tepki gösteren Vedat Milor'dan yeni açıklama!
YouTube kanalında program yapan Milor, "Gerçekten yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiçbir şey söylememenizi rica edeceğim, cevap vermemenizi rica edeceğim. Ben hayatta hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim. Estağfurullah demeyin. Bu lafla konuştukça daha fazla bence medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Hiç estağfurullah demeyin" sözleriyle işletmeciye tepkisini dile getirdi.

  Gittiği mekanda izinsiz fotoğrafını çeken işletmeciye tepki gösteren Vedat Milor'dan yeni açıklama!

Milor, sosyal medyadan yeni açıklama yaptı. Yazar, "Son YouTube videomda yaşanan olay sadece fotoğraf çekimi değildi. Uzun uzun (dakikalarca) farklı açılardan videoya alındım. Bu sırada mekan sahibi arkamda çalışanına 'Tabelayı da al' diye fısıldıyordu. Bu davranış kurnazlıkla harmanlanmış bir zorbalık türü. Küçük yaştan beri "Aman toplum ne der?" diye düşünerek değil, "Zorbalıkla nasıl başa çıkarım?" diye hareket etmeyi seçtim. Çünkü zorbalık karşısında sessiz kalan, kazananın daima zorba olduğunu garantiler. "Hesap Lütfen" adlı kitabımı okuyanlar, bu konudaki düşüncelerimi ve tutarlı davrandığımı zaten bilecektir" dedi.

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