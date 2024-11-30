  Gittiği mekanda izinsiz fotoğrafını çeken işletmeciye tepki gösteren Vedat Milor'dan yeni açıklama!

Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul'da gittiği bir restoranda izinsiz şekilde fotoğrafının çekilmesine tepki gösterdi.



YouTube kanalında program yapan Milor, "Gerçekten yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiçbir şey söylememenizi rica edeceğim, cevap vermemenizi rica edeceğim. Ben hayatta hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim. Estağfurullah demeyin. Bu lafla konuştukça daha fazla bence medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Hiç estağfurullah demeyin" sözleriyle işletmeciye tepkisini dile getirdi.

Milor, sosyal medyadan yeni açıklama yaptı. Yazar, "Son YouTube videomda yaşanan olay sadece fotoğraf çekimi değildi. Uzun uzun (dakikalarca) farklı açılardan videoya alındım. Bu sırada mekan sahibi arkamda çalışanına 'Tabelayı da al' diye fısıldıyordu. Bu davranış kurnazlıkla harmanlanmış bir zorbalık türü. Küçük yaştan beri "Aman toplum ne der?" diye düşünerek değil, "Zorbalıkla nasıl başa çıkarım?" diye hareket etmeyi seçtim. Çünkü zorbalık karşısında sessiz kalan, kazananın daima zorba olduğunu garantiler. "Hesap Lütfen" adlı kitabımı okuyanlar, bu konudaki düşüncelerimi ve tutarlı davrandığımı zaten bilecektir" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.