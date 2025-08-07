Gazeteci Toygun Atilla ardından bir tekne enkazı bırakarak kayıplara karışan Mazu Yacht'ın patronu Halit Yukay'ın kayboluşunun sırrını kaleme aldı!

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın yazısı; Marmara denizinin ortasında parçalanmış bir tekne, kayıp bir iş insanı. Mazu Yacht'ın sahibi Halit Yukay'ın sırra kıdem basması, içinde birçok soru işareti barındıran, polisiye bir olayın ilk halkası. İddia ediyorum, Türkiye bu vakayı günlerce konuşacak.

POLİSİYE FİLM GİBİ

Her şey sanki içinde bolca gerilim, entrika barındıran bir polisiye filmin sahneleri gibi.

Günlerden 4 Ağustos...

Saat: 15.10

Yer: Yalova Setur Marina

Mazu Yatch'ın sahibi Halit Yukay, kendisine ait 7-8 metrelik Graywolf isimli teknesi ile denize açılıyordu. Bozcaada'ya gidecekti. Marina'dan ayrılırken bu bilgiyi verdi.

Sonrası büyük bir karanlık...

112'YE YAPILAN İHBAR

Balıkesir Valiliğinin açıklamasına göre, Halit Yukay'ın denize açılmasından tam 8 saat sonra saat 23.40’ta Bursa 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Halit Yukay isimli şahsın Türk bayraklı Graywolf isimli teknesi ile Yalova Setur Marina'dan Bozcaada'ya gitmek üzere çıkış yaptığı ancak kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Bunun üzerine de Sahil Güvenlik arama kurtarma çalışmaları başlattı.

5 Ağustos saat 14.30 sıralarında yani Halit Yukay'ın kayboluşundan tam 24 saat sonra Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında bir ticari gemi, deniz yüzeyinde parçalanmış tekne kalıntıları olduğunu ihbar etti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, parçalanmış haldeki teknenin Hait Yukay'a ait olduğunu belirledi.

Bundan sonrasını hepiniz biliyorsunuz. Marmara Denizi'nde yapılan sonuçsuz arama kurtarma faaliyetleri...

Bu olay ilk anından itibaren bana bir garip geldi. Sorgulamaya, sormaya ve olan biteni anlamaya çalıştım.

Olayda o kadar çok soru işareti ve çelişkiler var ki. Şunu baştan iddialı bir şekilde söylemekte beis görmüyorum: Bu basit bir deniz kazası değil...

SORULAR VE ÇELİŞKİLER

Şimdi teker teker soru işaretlerini ve çelişkileri ortaya koyalım.

*Balıkesir Valiliği'nin açıklamasından anlıyoruz ki, Halit Yukay ile ilgili kayıp ihbarı 4 Ağustos Pazartesi günü saat 23.40’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı. Yani, Halit Yukay'ın denize açılmasından tam 8 saat sonra. Peki bu kayıp ihbarını yapan kişi kimdi? Ailesi veya yakınları emniyet birimlerine kayıp olayını neden bildirmemişti? Olayı ihbar eden kişi, emniyet birimlerine gitmek yerine neden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmayı tercih etti?

*Halit Yukay'a ait Graywolf isimli teknenin enkazı bulunmasından saatler sonra Halit Yukay'ın Yalova Setur Marina'dan teknesi ile tek başına olduğu halde seyre çıktığının görüntüleri medyaya düştü. Sanki, teknede tek başına olduğu belgelensin gibi bir durum söz konusuydu. Bu videoyu kim veya kimler çekmişti? Bu videonun çekilmesinin sebebi neydi?

*Denizcilik yapanlar çok iyi bilir ki, tekne ile açık denize tek başına çıkılmaz. Halit Yukay, 3-3,5 saatlik yolculuğa neden tek başına çıktı, kaptan kullanma gereği duymadı. Kaldı ki, 7-8 metrelik Graywolf isimli tekne açık denizlerde yolculuğa elverişli değildi.

*4 Ağustos'ta Halit Yukay'ın seyre çıktığı gün, Marmara Denizi'nde herhangi bir fırtına veya benzeri bir durum yoktu. Halit Yukay'ın teknesinin enkazının bulunduğu yerde kazaya yol açabilecek bir kayalık vb tehlikede yoktu. Peki o halde tekne neden parçalanarak ikiye ayrıldı?

*Halit Yukay başka bir tekne ile çarpışmış olabilir miydi ? Bence bu çok zayıf bir ihtimal. Çünkü, açık denizde iki teknenin temiz bir havada birbirini görmeme ihtimali olasılık dışı. Hadi bu olasılığın gerçekleştiğini düşünelim. Orda da Denizcilik ahlakı ve kuralları devreye girer. Çünkü bir kaza anında diğer teknenin diğer tekneyi ve içindekileri olay yerinde bırakarak kaçıp gitmesi denizcilik tarihinde çok rastlanmış bir durum değil.

*Halit Yukay, Bozcaada'ya neden gidiyordu? Orada kim veya kimlerle görüşecekti? O kişi veya kişiler Halit Yukay gelmeyince ailesini veya yakınlarını aradı mı? Halit Yukay en son telefon ile kiminle görüştü, kimlerle mesajlaştı?

Peki, 4 Ağustos günü ne oldu? Şimdi olası senaryoları değerlendirelim.

Başta da söyledim. Bence bu basit bir kaza değil. Soru işaretlerini ve çelişkileri ortaya koyduğumuzda bence sizler de benimle aynı fikirdesiniz.

OLASI SENARYOLAR

Senaryo 1: Halit Yukay'ın işleri bozulmuştu, iflasın eşiğindeydi veya özel hayatında sorunlar yaşıyordu. Kaçıp izini kaybettirmek için böyle bir plan hazırladı. Bir deniz kazası geçirdiği süsü vererek kayıplara karıştı.

Senaryo 2: Halit Yukay tekne ile yolculuğa özellikle tek başına çıkmıştı. Çünkü, biri veya birileri ile açık denizde buluşup özel bir görüşme yapacaktı. Görüşme sırasında meydana gelen tartışma kavgaya dönüştü. Kim bilir belki de o kişi veya kişiler Halit Yukay'a bir zarar verdi, sonrasında ise olaya bir kaza süsü verdi.

Yukarıda yazdığım iki senaryoda tamamen akıl yürütme ve olası ihtimal değerlendirmesidir. Gerçek elbette, ciddi bir soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

Hep birlikte takip edip, göreceğiz.

