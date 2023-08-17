  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasındaki soyadı krizi mahkemeye taşındı

Kemal Gülman’la 28 yıl evli kaldıktan sonra geçen yıl boşanan işkadını Feryal Sarımuratoğlu, ‘Gülman’ soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. Kemal Gülman, eski eşinin soyadını kullanmasına rızası olmadığını söyledi.

Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasındaki soyadı krizi mahkemeye taşındı

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Gülman Şirketler Grubu’nun patronu Kemal Gülman, 28 yıllık eşi Feryal Sarımuratoğlu ile geçen yıl boşanmıştı. Mahkeme, Kemal Gülman’ı 60 milyon lira tazminata mahkûm etmişti. Karara itiraz eden işinsanı dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştı. Yargıtay, çiftin boşanma davasını onadı. Ancak 60 milyon liralık tazminat kararını bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetti.


RIZASI YOK

Kemal Gülman, boşanmanın kesinleşmesinin ardından Feryal Sarımuratoğlu’na ‘Gülman’ soyadını kullanmaması için ihtarname gönderdi. Sarımuratoğlu da ‘soyadı’ krizini mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesinde dava açan Feryal Sarımuratoğlu, kamuoyu ve sosyal çevresinde uzun yıllardır ‘Gülman’ soyadı ile tanındığını, ‘Sarımuratoğlu’ soyadının resmi işlemlerde sorun yarattığını ileri sürdü. Sarımuratoğlu, ‘Gülman’ soyadını kullanmaya devam etmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Kemal Gülman’ın avukatı İsmet Koçak ise “Kemal Bey’in, Feryal Hanım’ın soyadını kullanmasına hiçbir şekilde rızası yoktur. Feryal Hanım’ın duruşma sürecindeki tutum ve davranışlarından dolayı Kemal Bey soyadını kullanmasını istemiyor” dedi.

Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasındaki soyadı krizi mahkemeye taşındı


ASILSIZ SUÇLAMALAR HASMANE DAVRANIŞLAR

Kemal Gülman’ın avukatı İsmet Koçak, boşanma kararının ardından bir basın açıklaması yayınlamış ve Feryal Sarımuratoğlu’yla ilgili haberlerde ‘Gülman’ soyadının kullanılmamasını istemişti: “Müvekkilim, kendisine yönelik ağır, haksız ve asılsız suçlamaları, şikâyetleri ve hasmane (düşmanca) davranışlarından dolayı Feryal Hanım ile ilgili yapılan haberlerde ‘Gülman’ soyadının kullanılmasına hiçbir şekilde rıza göstermemektedir.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Şahin'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı
  Magazin

Ebru Şahin'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!
  Magazin

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı!
  Magazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı!

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!
  Magazin

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!

Chloe Loughnan kendisini kötüleyen Serdar Ortaç'a bakın nasıl cevap verdi?
  Magazin

Chloe Loughnan kendisini kötüleyen Serdar Ortaç'a bakın nasıl cevap verdi?

Küçük Sabancı Koç'lara emanet
  Cemiyet

Küçük Sabancı Koç'lara emanet