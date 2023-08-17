Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasındaki soyadı krizi mahkemeye taşındı

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Gülman Şirketler Grubu’nun patronu Kemal Gülman, 28 yıllık eşi Feryal Sarımuratoğlu ile geçen yıl boşanmıştı. Mahkeme, Kemal Gülman’ı 60 milyon lira tazminata mahkûm etmişti. Karara itiraz eden işinsanı dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştı. Yargıtay, çiftin boşanma davasını onadı. Ancak 60 milyon liralık tazminat kararını bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetti.



RIZASI YOK

Kemal Gülman, boşanmanın kesinleşmesinin ardından Feryal Sarımuratoğlu’na ‘Gülman’ soyadını kullanmaması için ihtarname gönderdi. Sarımuratoğlu da ‘soyadı’ krizini mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesinde dava açan Feryal Sarımuratoğlu, kamuoyu ve sosyal çevresinde uzun yıllardır ‘Gülman’ soyadı ile tanındığını, ‘Sarımuratoğlu’ soyadının resmi işlemlerde sorun yarattığını ileri sürdü. Sarımuratoğlu, ‘Gülman’ soyadını kullanmaya devam etmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Kemal Gülman’ın avukatı İsmet Koçak ise “Kemal Bey’in, Feryal Hanım’ın soyadını kullanmasına hiçbir şekilde rızası yoktur. Feryal Hanım’ın duruşma sürecindeki tutum ve davranışlarından dolayı Kemal Bey soyadını kullanmasını istemiyor” dedi.



ASILSIZ SUÇLAMALAR HASMANE DAVRANIŞLAR

Kemal Gülman’ın avukatı İsmet Koçak, boşanma kararının ardından bir basın açıklaması yayınlamış ve Feryal Sarımuratoğlu’yla ilgili haberlerde ‘Gülman’ soyadının kullanılmamasını istemişti: “Müvekkilim, kendisine yönelik ağır, haksız ve asılsız suçlamaları, şikâyetleri ve hasmane (düşmanca) davranışlarından dolayı Feryal Hanım ile ilgili yapılan haberlerde ‘Gülman’ soyadının kullanılmasına hiçbir şekilde rıza göstermemektedir.”

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