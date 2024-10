Söz ve müziği Fatih Kesimal’a ait olan ve albüme de adını veren Hala Bekliyor Musun Feridun? şarkısında, Kesimal, kendi yarattığı yalnızlık döngüsünde kaybolmuş şehir insanının çaresizliğini alaycı bir dille eleştirirkenRock'nRoll ile Bluessound'larını Punk ruhuyla harmanlıyor.

Albümde Hala Bekliyor Musun Feridun? şarkısının yanı sıra, diğer şarkıların söz ve müziği de Fatih Kesimal’a ait. Serdivan'da Akşamüstü, Arada Bana Gelsene Tatlım ve Let'sGoGo adlı eserleriyle sanatçı, blues severler, funk tutkunları ve Türkçe sözlü alternatif müzik dinleyicileri için cesur ve özgün bir deneyim sunuyor.

Fatih Kesimal albüme adını veren şarkısının hikayesini ise kısaca şöyle özetliyor:"Feridun kendi de bilmiyor kim olduğunu. Karmaşık hislerle çevrili bir karakter. Cevaplayabileceğinden çok daha fazla soruyla yola çıkmış, cevapları da bulmuş bulmasına, ama bu sefer soruları unutmuş. Bu haliyle biraz komik ve eğlenceli de duruyor. Diğer yandan, yaşadığı hayatın ona dayattığı ya da belki de kendi seçtiği yüzeysellik ve duygu karmaşası onun için pek zor olsa gerek.Benim bu şarkıda hedeflediğim; Feridun’un dinleyen tarafından tanıdık bulunduğu bir yerde, bir metafor olarak kullanılması.Feridun'un dinleyende tamamlanması da diyebiliriz. Hikayenin tamamı dinleyende."

FATİH KESİMAL KİMDİR?

Blues gitaristi, besteci ve söz yazarı Fatih Kesimal, özellikle Texas Blues etkisindeki gitar sounduyla ve şarkılarındaki özgün hikaye anlatım tarzıyla tanınır. 2018 yılında yayımladığı politik mizah içerikli Taksiciye Dayılandım adlı single albümüyle dikkat çekmeye başlamıştır. 2022’de yayımlanan dört şarkılık Beyaz Leblebiye Koşmak Lazım EP’si ve Shakespeare'in Macbeth oyunundan uyarladığı The Scottish King adlı single albümü de bulunmaktadır. Türkiye’de düzenli olarak blues performansları sergilemektedir.

Fatih Kesimal, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlik deneyimlerine de sahiptir. E StringMiracle (2017) ve The Great Coincidence (2018) adlı kısa filmleri yazıp yönetmiş ve uluslararası festivallerde gösterim almıştır. 2023 ve 2024 yıllarında TellurideBluesChallenge’da finalist olma başarısı göstermiş; kendi yazıp bestelediği Hollywood Lights, Let Me Call YouHoney ve SatisfactionGuaranteed gibi İngilizce sözlü blues şarkılarını Amerikan blues seyircisiyle buluşturmuştur.

Kesimal, çeşitli bluessoundlarını Türkçe sözlü hikayelerine entegre ederek blues, funk ve rock’nroll tınıları yaratır. Gitar tarzı ve vokaliyle dinleyicilere otantik bir blues deneyimi sunar.

