Fahriye Evcen 5 yıl sonra ortaya çıktı!

Dünya moda sektöründe profesyonel ve tecrübeli modellerin podyumlarda ve reklamlarda yer alması giderek popülerleşirken, Türkiye'nin öncü moda markalarından Koton da bu trendi takip ederek Fahriye Evcen ile iddialı bir buluşmaya imza attı. Uzun yıllar sonra “ÇIK ORTAYA” kampanyası için kamera karşısına geçen Evcen enerjisi ve tarzıyla markanın ruhunu tam anlamıyla yansıtırken, güzelliği ve çekiciliğiyle kampanyaya özel bir dokunuş katıyor. Koton’un farklı tarzlara hitap eden kimliğinin ve geniş ürün çeşitliliğinin öne çıkarıldığı reklam filminin moda tutkunları kadar Evcen’in hayranlarının da ilgisini çekmesi bekleniyor.

Yeni kampanya kapsamında moda tutkunlarına sezon trendlerini sunan Koton, Evcen ile birlikte maskülenden feminene, klasikten monokrama farklı tarz ve stile hitap eden görünümlere yer veriyor. Kampanyayı “ÇIK ORTAYA” sloganıyla hayata geçiren Koton, birbirinden etkileyici koleksiyonlarıyla modada fark yaratacak yaklaşımları ve sezonun trend stillerini öne çıkarıyor.

FAHRİYE EVCEN’İN SESİNDEN ‘ÇIK ORTAYA’

Fahriye Evcen’in ‘Çık Ortaya’ isimli şarkıyı seslendirdiği reklam filminde, Koton’un farklı tarzlara özgü tasarımlara yer verdiği “All over Red Fashion”, “Bonded&Denim”, “New Business Code: Grey!”, “Yeni Gümüş Çağı” ve “Bir Dizi Beyaz İnci” stilleri ön plana çıkıyor.. Koton kırmızısını, cesur kravat stiliyle birleştirerek maskülen trendi gün yüzüne çıkaran “All Over Red Fashion” görünümü, Evcen’in reklam filminde sergilediği geniş omuzlu uzun kabanları ve gömlekleri baştan aşağı kırmızı trendi ile birleştirerek sezonun en modern stilini yaratıyor. Bonded & Denim grubunda ise kışın vazgeçilmezi Bonded kabanlar, tint denimler ve uzun denim eteklerle birleşiyor. Sezonun bu ahenk dolu birlikteliğine yumuşak trikolar eşlik ediyor.

Koton’un yeni sezon koleksiyonlarındaki New Business Code: Grey! grubu sade ama bir o kadar da şık parçalar ile ofis stiline ilham oluyor. Reklam filminde Evcen’in muhteşem bir asaletle taşıdığı korse detaylı elbise ve blazer ceket ile temsil edilen koleksiyon, zamansız parçaları ve gri rengin modern formlarıyla oldukça dikkat çekici. Yeni Gümüş Çağı, rengini gece ışıklarından alan metaliklerin cazibesini yansıtıyor. Gümüş aksesuarlardan parti kıyafetlerine, mini dar elbiselerden payet kumaşlara kadar uzanan, bu gösterişli koleksiyonda sıcacık kürk kabanlar geceye eşlik ediyor.

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