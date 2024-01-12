  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Esra Tokelli: Beni tehlike olarak değil, kolay lokma olarak gördüler

MasterChef Türkiye 2023 şampiyonu Esra Tokelli, Hakan Gence’ye konuştu.

Esra Tokelli: Beni tehlike olarak değil, kolay lokma olarak gördüler

 

MasterChef Türkiye’de gösterdiği mücadeleyle tüm izleyenleri kendisine hayran bırakan Esra Tokelli, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in konuğu oldu. ‘Yemekteyiz’ programından sonra MasterChef programına da katılan Esra Tokelli, “Kendi sezonumda elendikten sonra hiç bırakmadım, pes etmedim. Uykudan, gezmekten fedakârlık ettim şimdi de meyvesini topladım” diyor. 

Sunduğu tabaklarla rakiplerini tek tek eleyen yetenekli şef, “Tabii çok iyi erkek şefler var. Ama eminim ki bir o kadar da iyi kadın şefler var. Beni tehlike olarak değil, kolay lokma olarak gördüler” diye konuşuyor. 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ her cuma saat 14.00’te yeni bölümüyle Hürriyet YouTube kanalında yayında.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aile dizisindeki tablo müzayedede
  Magazin

Aile dizisindeki tablo müzayedede

Şarkıyı babama değil oğullarımın ağzından kendime yazdım
  Magazin

Şarkıyı babama değil oğullarımın ağzından kendime yazdım

‘Şahane Hayatım’a Cansel Elçin konuk oluyor
  Magazin

‘Şahane Hayatım’a Cansel Elçin konuk oluyor

Best Model birincisine teklif yağıyor
  Magazin

Best Model birincisine teklif yağıyor

Dolu Kadehi Ters Tut Türkiye turnesine hazırlanıyor
  Magazin

Dolu Kadehi Ters Tut Türkiye turnesine hazırlanıyor

İhsan Taş son çektiği filmini dostlarıyla sinema salonunda izledi
  Magazin

İhsan Taş son çektiği filmini dostlarıyla sinema salonunda izledi