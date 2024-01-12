Esra Tokelli: Beni tehlike olarak değil, kolay lokma olarak gördüler

MasterChef Türkiye’de gösterdiği mücadeleyle tüm izleyenleri kendisine hayran bırakan Esra Tokelli, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in konuğu oldu. ‘Yemekteyiz’ programından sonra MasterChef programına da katılan Esra Tokelli, “Kendi sezonumda elendikten sonra hiç bırakmadım, pes etmedim. Uykudan, gezmekten fedakârlık ettim şimdi de meyvesini topladım” diyor.

Sunduğu tabaklarla rakiplerini tek tek eleyen yetenekli şef, “Tabii çok iyi erkek şefler var. Ama eminim ki bir o kadar da iyi kadın şefler var. Beni tehlike olarak değil, kolay lokma olarak gördüler” diye konuşuyor.

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ her cuma saat 14.00’te yeni bölümüyle Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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