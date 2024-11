  Esra Dermancıoğlu'ndan çarpıcı itiraflar! Kimleri unutmak istemediğini açıkladı!

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programı FÜG’ün yeni bölüm konuğu Esra Dermancıoğlu oldu. Sosyal medyada neşesi ve dansları ile dikkat çeken oyuncu programda da dans ederek, “Dans etmek ve bu el hareketleri bana çok iyi geliyor” dedi.

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın FÜG programının yeni bölümü yayınlandı. Esra Dermancıoğlu’nun konuk olduğu programda ünlü oyuncu, içten ve samimi yanıtlarıyla izleyenleri güldürdü.

Rol aldığı dizinin çekimleri için Kapadokya’da yaşamaya devam ettiğini söyleyen Dermancıoğlu, “Mistik tarafını çok algılayamadım ama çok güzel bir yer” dedi. Tek kişilik oyunu Muskat’ı da anlatan oyuncu, “Hareket eğitmenim Tuğçe Tuna oyun için ‘Öyle bir oyun ki oraya gelen herkesin bir annesi var. Onun için bir manifest aslında” sözleriyle oyunu özetledi.

İLK SEVİŞTİĞİM ADAMI UNUTMAK İSTEMEZDİM

Oyunda Londra’da Yeşim adında bir dedektif olarak iki seçenekli sorularla yeni hayatına yön veren Esra Dermancıoğlu, “Fırsatım olsa zaten her sabah başka bir coğrafyada başka bir şehrin içinde uyanmak isterdim. Bu benim ideal hayat şeklim olabilir” dedi. “Bu hayatına dair her şeyi unutsan neyi unutmak istemezdin sorusunu yanıtlayan oyuncu, “Kızımı unutmak istemezdim. Bir tek kızımı. Onunla geçirdiğim her anımı hatırlamak isterdim. Bir de ilk seviştiğim adamı unutmak istemezdim. O beni çok iyi hissettirmişti” dedi. Esra Dermancıoğlu oyunda canlandırdığı karakterin dans etmesini de canlandırarak dans figürleriyle izleyiciyi kendi neşesine ortak etti.



GÜLMEYİ GÖZ ARDI EDİYORUZ

Aidiyet hissi, güç, akıl ve zeka ile içinde bulunduğun durumu çözmek ve zorluklara karşı gülmek geri bildirimlerini alan Esra Dermancıoğlu, “Şefkat sevgi evet ama gerçekten gözlerinle ruhunla gülmesi bana çok yardımcı olan bir şey. Biz gülmeyi çok göz ardı ediyoruz. Bazıları gülmeyi hakaret olarak alıyor. Çok güldüğün zaman bana mı gülüyorlar diyor. Gülmenin tuhaf bir tarafı yok. Birbirimizi güldürmemiz lazım” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.