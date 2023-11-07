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Esra Balamir, yıllar önce fotoğrafçısı olan Dilan Polat'ın cezaevi girmesi hakkında ne dedi?

Esra Balamir, yıllar önce fotoğrafçısı olan Dilan Polat'ın cezaevi girmesi hakkında ne dedi? İşte detaylar...

Esra Balamir, yıllar önce fotoğrafçısı olan Dilan Polat'ın cezaevi girmesi hakkında ne dedi?

Sunucu ve oyuncu Esra Balamir, Nişantaşı Citys'te görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu tektaş yüzük takmayı sevdiğini söyleyip "Onları kendim aldım. Kuyumcum bile ileride, taksitle alıyorum. Yatırım amaçlı değil, takmak için alıyorum" dedi. Balamir, "Pahalı aksesuarlarla dışarı çıkarken endişeniz oluyor mu?" sorusuna, "Adanalıyım. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Tabii gittiğim yere bağlı... Alakasız bir semte gitsem kendi alanım dışında belki ürkerdim. Bana gelene kadar soyacak kimler var" yanıtını verdi.

 Esra Balamir, yıllar önce fotoğrafçısı olan Dilan Polat'ın cezaevi girmesi hakkında ne dedi?

ŞAŞKINLIKLA BAKTIM

Balamir, para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat için "Çok üzgünüm onlar adına... Çocukları var. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım. Eskiden tanıyorum. Şaşkınlıkla baktım. Güzellik merkezi var, acaba ondan mı oldu dedim? Sonrasında çıkan tabloda olanlar çok üzücü... O hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Bir anda olabilecek bir şey değil. Geçmişte iş bulmak için yardım istemişliği vardı. Klibimin fotoğrafını çekti. İki çocuğu bırakıp, çok üzücü..." dedi.

Esra Balamir, yıllar önce fotoğrafçısı olan Dilan Polat'ın cezaevi girmesi hakkında ne dedi?
ŞÖHRET ZEHİRLİ BİR ŞEY

Şöhretin zehirli olduğunu söyleyen oyuncu, "Belli bir popülariteden sonra şöhret zehirli bir şey. Sadece Dilan için söylemiyorum. Herkes konuşulmak ve dikkat çekmek istiyor. Telefon insanları zehirliyor" ifadelerini kullandı. "Eskisi kadar hırslarım yok" diyen oyuncu, "Zamanında zehirlenmeyi yaşamıştım. Hastalıkla birlikte bazı şeylerin benden daha önemli olmadığına karar verdim" diye konuştu.

Esra Balamir, yıllar önce fotoğrafçısı olan Dilan Polat'ın cezaevi girmesi hakkında ne dedi?

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