  Eşi tahliye olan Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi!

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada karar çıktı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi.

Dilan Polat, eşinin tahliyesinden sonra Instagram'dan paylaşım yaptı. Polat, aracın içinde 'Enerci' şarkısını söyleyerek, tahliyeyi kutladı.

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