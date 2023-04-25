Eser Yenenler 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması için açtığı davayı kazandı

Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler’in kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı iddiasıyla şikâyetçi olduğu karikatürist Öznur Kalender hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Öznur Kalender’in 'zincirleme hakaret' suçundan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması için dava açtı. Eser Yenenler'in Öznur Kalender'e açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmıştı. Mahkeme Yenenler'i haklı bulmuştu. Eser Yenenler kazandığı 30 bin TL’lik tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışladı.

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