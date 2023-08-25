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Eser'in Şişmanlığa Veda Partisi ile gündeme gelen Eser Yenenler diyete devam ettiğini söyledi

Eser'in Şişmanlığa Veda Partisi ile gündeme gelen Eser Yenenler diyete devam ettiğini söyledi. İşte detaylar...

Eser'in Şişmanlığa Veda Partisi ile gündeme gelen Eser Yenenler diyete devam ettiğini söyledi

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul’da objektiflere takıldı. Oğulları ile birlikte Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’inde görülen ve çıkışta gazetecileri kırmayarak poz veren Yenenler ailesi, günü Kuzey'in eğlencesine ayırdıklarını ve keyifle vakit geçirdiklerini söylediler.

Eser'in Şişmanlığa Veda Partisi ile gündeme gelen Eser Yenenler diyete devam ettiğini söyledi
Geçtiğimiz haftalarda 'Eser'in Şişmanlığa Veda Partisi' adı altında bir yemek organize eden ve sosyal medyada çok konuşulan Yenenler, parti sonrası ilk kez görüntülendi. Diyetin devam ettiğini belirten Eser Yenenler, ”Evet bu sefer kararlıyım diyete devam ediyorum” dedi.

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