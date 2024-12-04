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Erkan Petekkaya eşiyle kamera karşısında 

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve eşi Dilek Petekkaya, Kuzey Kıbrıs’ta dikkat çeken Grand Sapphire Blu projesinin yeni reklam yüzü oldu. NorthernLAND’ın hazırladığı kampanya filminde rol alan çiftin zarif uyumu, projeye sıcak ve modern bir hava kattı.

Erkan Petekkaya eşiyle kamera karşısında 

Sadece tanıtımda değil, yatırımda da iddialı olan Erkan Petekkaya’nın projeden bir daire satın aldığı öğrenildi.

 

Erkan Petekkaya eşiyle kamera karşısında 

 

Ayrıca Ziynet Sali ve Derya Uluğ gibi isimlerin de aynı projede ev sahibi olması, Grand Sapphire Blu’yu sanat dünyasında popüler hale getirdi.

 

Erkan Petekkaya eşiyle kamera karşısında 

 

“Petekkaya çifti, reklam filmindeki uyumlarıyla büyülerken, projeye de yıldız ışıltısı kattı!”

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