Erkan Petekkaya eşiyle kamera karşısında 

Sadece tanıtımda değil, yatırımda da iddialı olan Erkan Petekkaya’nın projeden bir daire satın aldığı öğrenildi.

Ayrıca Ziynet Sali ve Derya Uluğ gibi isimlerin de aynı projede ev sahibi olması, Grand Sapphire Blu’yu sanat dünyasında popüler hale getirdi.

“Petekkaya çifti, reklam filmindeki uyumlarıyla büyülerken, projeye de yıldız ışıltısı kattı!”

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