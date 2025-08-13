  • Video Galeri Foto Galeri
Erdem Kınay'dan Simge Sağın mesajı!

Ünlü DJ Erdem Kınay'dan Simge Sağın mesajı! İşte detaylar...

DJ Erdem Kınay, yüzen disko olarak bilinen Bodrum Club Catamaran'da setin başına geçti.

Projelerinden bahseden müzisyen, "Yazın havası başka ama bir özlemde gerekiyor. Biraz yağmur ve çamur olacak ki bugünleri özleyeceğiz. Pek tatil yapamadım. Tüm sanatçı arkadaşlarımız en çalıştığı dönem. Fırsat buldukça gittiğimiz yerlerde tatil yapacağız. Kışın konser ve şarkılar hazırlayacağız. İyi şarkılar bekliyorlar sevenlerimiz. Birkaç tanesini tamamladım" dedi.

Kınay, Simge Sağın'a "Simge'yi ben keşfettim. Sonra bana kazık attı gitti" demesine şarkıcı, "Şakacı" karşılığını vermişti. Kınay, "Sağolsun şakacıyım. Simge'nin en sevdiğim özelliği çok keyifli gülüyor. Yanında kendini Cem Yılmaz gibi hissediyorsunuz. İnsanı motive ediyor. Bazı insanların gülüşleri sivridir. Simge şakalarıma devam edeceğim. Şaka değil ilk albüm yaptım Simge'ye; sonra bazı şeyler oldu. Bunlar geçmişti kaldı. Biz yine görüşüp, şakalaşıyoruz. Üstesinden geldik. Geçmişten gelen ufak olumsuzluktu. İlk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi" diyerek, güldü.

 

Simge Sağın'la pErdem Kınay'dan Simge Sağın mesajı!roblem olmadığını söyleyen Kınay, "Bir şarkı düşünüyoruz. Yaptığımız zaman ses getirsin istiyoruz. Doğru şarkıyı bulduğumuzda onunla bir şeyler yapacağız" açıklamasını yaptı.

