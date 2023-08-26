Erdal Özyağcılar'dan telif açıklaması! Dava mı açıyor?

Erdal Özyağcılar, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, "Kemal Sunal'ın ailesi artık sanatçının filmlerinden telif almaya başladı. Siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kemal farklıydı. Onun hakkı. Biz yardımcı oyuncu gidiyorduk. Aslında bizden sonrakilere emsal olmak için açmak lazım ama ne vaktim ne de uğraşacak zamanım var. Para almak için değil emsal olmak için dava açmak gerekiyor" dedi.

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