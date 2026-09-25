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Enis Arıkan ile Boş Ders

Enis Arıkan ile Boş Ders

Enis Arıkan ile Boş Ders

Enis Arıkan’ın KAFA TV’de yayınlanan sevilen programı “Boş Ders”, yeni sezonda ilk kez seyircisiyle buluşuyor. Program, sanat, teknoloji ve tasarımı buluşturan yeni nesil dijital deneyim alanı The Cube’un 360° dünyasında, talk show formatını immersive deneyimle bir araya getirerek Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Dört bir yanı saran görüntü, ses ve değişen dijital atmosferle seyirci, programı yalnızca izlemek yerine deneyimin içine giriyor.

Enis Arıkan ile Boş Ders

Enis Arıkan’ın kendine özgü sohbeti, kahkahası ve sürprizleriyle Boş Ders, yeni sezonda stüdyodan çıkıyor. İlk kez seyircili gerçekleşecek programda The Cube’un dijital dünyası her bölümün konuğuna ve hikâyesine göre değişiyor; böylece mekân yalnızca bir dekor değil, programın yaşayan bir parçasına dönüşüyor.

KAFA TV ve The Cube iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez bir talk show formatını immersive deneyimle buluşturan “Enis Arıkan ile Boş Ders”, yeni sezonuyla yakında The Cube’da ve KAFA TV’de.

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