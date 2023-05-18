 Emre Kınay'ın yeni projesi belli oldu

Kanal D’nin, yaz sezonunda izleyici karşısına çıkacak olan yeni dizisi Dönence’nin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Foça’nın tarihi ve bozulmamış eşsiz doğası ile ekranda görsel bir şölen yaşatacak olan Dönence’nin kadrosuna usta oyuncu Emre Kınay dahil oldu. Kınay dizide Harun karakterine hayat verecek.

Dönence’yi farkındalık yaratacak bir sevgi hikayesi olarak tanımlayan Emre Kınay: “Dönence, uzun zamandan beri televizyonlarda karşılaşmadığımız türden bir hikaye… Gerçek hayatın içinden, farkındalık yaratacak bir sevgi öyküsü… Ben de uzun aradan sonra tekrar şefkatli bir karaktere hayat vereceğim için mutluyum. Umarım seyircimiz de bizim gibi düşünür.” dedi.

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın yaptığı Dönence’nin yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu otururken, senaryosunu ise Nuray Uslu kaleme alıyor. Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Didem İnselel, Emre Kınay, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor. Duygu dolu hikâyesiyle, merakla beklenen Dönence yakında Kanal D’de.

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