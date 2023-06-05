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Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindirecek haber

Pınar Altuğ, eylül ayında tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkacağını açıkladı. İşte haberin detayları...

Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindirecek haber

Deneyimli oyuncular Pınar Altuğ ve Emre Kınay geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul'da görüntülendi.

Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindirecek haber
Eylül ayında sahneye koyacakları yeni tiyatro oyunu için yakın arkadaşı Pınar Altuğ'u Duru Tiyatro'da ağırlayan Emre Kınay, oyun öncesi senaryo ve prova çalışmaları için bir araya geldiklerini belirtti.

Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindirecek haber
Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ikiliye, oyunda yer alacak olan genç oyuncu Derin Bülbül'de eşlik etti.

Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindirecek haber
4 kişi ile sahnelenecek oyunun diğer isminin henüz belli olmadığını söyleyen başarılı isimler, Pınar Altuğ'un geçtiğimiz yıl bir tiyatro oyunu için ilk kez sahneye çıktığını bu yıl ise ikinci kez sahnede olacağını dile getirdiler.

 

 

 

 

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