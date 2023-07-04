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SnobMagazin.com

Yağmur Atacan oyunculuğu bıraktı mı? Eşi Pınar Altuğ açıkladı

Yağmur Atacan oyunculuğu bıraktı mı? Eşi Pınar Altuğ açıkladı. İşte haberin detayları...

Yağmur Atacan oyunculuğu bıraktı mı? Eşi Pınar Altuğ açıkladı

 

Snob Magazin'in özel haberine göre; Pınar Altuğ, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Yağmur Atacan oyunculuğu bıraktı mı? Eşi Pınar Altuğ açıkladı

Geçtiğimiz senelerde her yaz tekne tatili yapan oyuncu, "Bu sene teknede değiliz. Bayramda yurt dışındaydık. Hafta sonu da gideceğiz. Ama ben her zaman teknede yaşamaktan mutluyum. Beş kedi ve iki köpekle aynı uçakta olmuyor. Hareket kabiliyetimizi kısıtlanıyor. Bu sene karadayız, bakalım nasıl olacak? Teknemizi sattık, biraz uzadığı için yenisini alamadık" dedi.

Yağmur Atacan oyunculuğu bıraktı mı? Eşi Pınar Altuğ açıkladı
PLAJCI DEĞİLİZ
Bodrum'daki fahiş fiyatların sorulması üzerine Altuğ, "Zaten biz plajcı değiliz. Arkadaşlarımızın sitesine gidiyoruz. Fiyatları daha görmedim. Şu anda Türkiye'de fiyatları değerlendirmek imkansız. Bizim de algımız bozuldu. Ne pahalı ne ucuz, hesaplayamıyoruz. Burada yapabileceğimiz masrafla Avrupa'da güzel tatil yapabiliyorsunuz" diye cevap verdi.

Yağmur Atacan oyunculuğu bıraktı mı? Eşi Pınar Altuğ açıkladı
YAĞMUR ATACAN'DAN DÖNÜŞ SİNYALİ
Ekranı özlediğini belirten oyuncu, "Televizyonu özledim. Geri dönmek istiyorum. Seçiyim" diye konuştu. Eşi Yağmur Atacan'ın yıllardır ekranda olmamasına Altuğ, "Aslında olabilir. Geçenlerde, 'Biraz özledim' dedi. Bakalım. Yağmur uzun senelerdir uzak" ifadelerini kullandı.

Yağmur Atacan oyunculuğu bıraktı mı? Eşi Pınar Altuğ açıkladı

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