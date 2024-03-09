Emirhan Çakal ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Necati Şekergümüş’ün ev sahipliğinde Mert Sonul ve Emre Ağyıldız’ın işletmesini yaptığı “Bedroom Clup”te muhabirlerle sohbet eden Emirhan, Dubai'de klip çektiklerini 2 milyon harcadıklarını söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini yeni parçasının güzel olduğunu kimseyle çekişme içinde olmadığını söyledi.

"HEP YAŞÇA BÜYÜKLERLE OLDUM"

Danla Bilic'le biten ilişkisi ile ilgili Emirhan şöyle konuştu: Ayrılık nedeni yaş farkı değil. Öyle şey olamaz zaten. Ben hep kendimden yaşça büyüklerle oldum. bu sıkıntı değildi. Dostça ayrıldık, bir birbirimize bir kırgınlığımız yok" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.