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Emirhan Çakal ayrılık sonrası ilk kez konuştu

İstanbul Şişli’de bulunan “Bedroom” isimli eğlence mekanı eğlence severlere kapısını Emirhan Çakal ile beraber açtı.

Emirhan Çakal ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Necati Şekergümüş’ün ev sahipliğinde Mert Sonul ve Emre Ağyıldız’ın işletmesini yaptığı “Bedroom Clup”te muhabirlerle sohbet eden Emirhan, Dubai'de klip çektiklerini 2 milyon harcadıklarını söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini yeni parçasının güzel olduğunu kimseyle çekişme içinde olmadığını söyledi.

Emirhan Çakal ayrılık sonrası ilk kez konuştu

"HEP YAŞÇA BÜYÜKLERLE OLDUM"

Danla Bilic'le biten ilişkisi ile ilgili Emirhan şöyle konuştu: Ayrılık nedeni yaş farkı değil. Öyle şey olamaz zaten. Ben hep kendimden yaşça büyüklerle oldum. bu sıkıntı değildi. Dostça ayrıldık, bir birbirimize bir kırgınlığımız yok" dedi.

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