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Eğlencenin nabzı Kadıköy Ayı Pub Disco’da atıyor

Eğlencenin nabzı Kadıköy Ayı Pub Disco’da atıyor

Eğlencenin nabzı Kadıköy Ayı Pub Disco’da atıyor

Ünlü işletmeci Mert Turgut’un yeniden dekore ederek hizmete açtığı Kadıköy Ayı Pub Disco,

 Eğlencenin nabzı Kadıköy Ayı Pub Disco’da atıyor

yeni haliyle eğlenceseverlerin beğenisini kazandı.

Eğlencenin nabzı Kadıköy Ayı Pub Disco’da atıyor
Ünlü DJ Oğuz Can Türen’in muhteşem çaldığı muhteşem

 Eğlencenin nabzı Kadıköy Ayı Pub Disco’da atıyor

şarkılarla mekana gelen isimler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlencenin zirvesine çıkıyorlar.

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