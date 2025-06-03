 Eğlencenin nabzı Kadıköy Ayı Pub Disco’da atıyor

Ünlü işletmeci Mert Turgut’un yeniden dekore ederek hizmete açtığı Kadıköy Ayı Pub Disco,

yeni haliyle eğlenceseverlerin beğenisini kazandı.



Ünlü DJ Oğuz Can Türen’in muhteşem çaldığı muhteşem

şarkılarla mekana gelen isimler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlencenin zirvesine çıkıyorlar.

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