  Efecin “Seda Sayan benim uğurum. Yeni şarkım geliyor.



Klasik sorumuzla başlayalım. Nerede doğdunuz, büyüdünüz?

İstanbul’da doğdum büyüdüm. Aslen Rizeliyiz. Biraz sıkıntılı hastalıklarla dolu bir çocukluk geçirdim. Epilepsi hastalığından dolayı sık sık nöbet geçiriyordum. Okul hayatım akran zorbalıkları ile geçti desem yeridir. O yüzden pek fazla hatırlamıyorum, çoğu şeyi beynim silmiş. Resmen geçmişi reset atmış.

Dört sene tiyatro geçmişiniz var. Tiyatro hayatınıza nasıl girdi?

Ortaokulda girdi. Lise sona kadar devam ettim. Benim için bir çıkış yolu ve tutkuydu, aşıktım tiyatroya. Kimse yokken hayatımda şarkılar ve tiyatro vardı.

İlk sahneye çıktığınızda neler hissettiniz?

Çok heyecanlandım. Ama sonra hemen düzeldim. Çünkü izleyiciyi görmüyordu gözlerim sahnede böyle bir özelliğim var unuturum. O tarafı oyuna ve sahneye odaklanırım.

Bir sinema filminiz de var.

Evet. Korku filminde oynadım. Sevgili yönetmenimiz Leo Yılmaz yakın arkadaşımdı. Bu projede sende olmalısın dedi. Erdal karakterini canlandırdım. Değişik bir deneyimdi. Güzel ve başarılı bir deneyimi de kariyerime eklemiş oldum.

“Kadehleri Kaldır“ şarkısı ile müzik piyasasında “bende varım” dediniz. Müzik sektöründeki hedefleriniz neler? Yeni bir şarkı geliyor diye duyduk.

“Kadehleri Kaldır” ilk göz ağrım. Evet, yeni şarkım geliyor. Prodüktörlüğünü Mustafa Demir, aranjörlüğünü Mert Kurt, mix mastering İbrahim Küçükoğlu yaptı. O daha da güzel çok yakında her yerde şarkımı duyacaksınız. Sözlerinde göndermeler var. Benden söylemesi.

Seda Sayan benim uğurum

Sözlerinde Seda Hanımın (Seda Sayan) ismi de geçiyor diye bir duyum aldık doğruluk payı var mı?

Seda Abla benim uğurum ve ben başarmışım dememin sebebi. Çok şanslıyım. Seda Hanımın saygısını ve değerini kazanmak çok kıymetli. Evet adı geçiyor.

Aileniz aşçılık okumanızı istemiş. Sizde okumuşsunuz. Son yıllarda popüler meslek grubundan. Bu alanda ilerlemeyi düşündünüz mü?

Evet okudum. Güzel yemek yaparım. İleride küçük bir yer açabilirim.

Yemek üzerine bir youTube progmanı yapmak ister misiniz?

Hiç düşünmedim. Bilmem ki nasıl olur?

Ailem benim tek varlığım

Sosyal medyanızda ara ara paylaştığınız yemeklerin görüntülerini görünce size yemeğe gelesimiz var. Ailenizi gönlü olsun diye bu bölümü okumanız bir incelik. Günümüzdeki gençlerde kalmadı böyle şeyler. Çoğunlukla bol bol aileye itiraz.

Evet aşçılığı ailem için okudum. Onları da memnun etmek gerek. Beni büyüttüler, bu yaşıma getirdiler. Canlarım onlar benim, “kurban olurum onlara”

Bir videonuzda annenizden bahsettiniz. Ne tatlı anlattınız.

Annem çok şekerdir. Tam bir Laz kadını. Eli maşalıdır. Babam da candır. Allah hiçbirini başımdan eksik etmesin. Onlar tek varlığım.

Akran zorbalığı yaşadım

Oyunculuk, müzik, yemek… Sanatın hangi dalı yok sizde?

Yemeğin dışında, sanatın tüm dalları ile ilgiliyim. Bir tek resim yok. Çöp adam bile çizemem, o derece.

Yaşıtlarınıza göre sizi 24 yaşınızda bu kadar olgunlaştıran etkenler neler?

Akran zorbalığı. Hiç arkadaşım yoktu. Arkadaşlığı benden yaşça büyük abilerde ablalarda buldum. Bunun artısı var tabii. Ama zaman zaman da eksisi oldu. Bazen gençlere ayak uydururken zorlanıyorum.

Zaman zaman tehdit alıyorum

Dedikodu sevmem diyorsunuz. Sizi izlediğim videodalar da evet dedikodu yapmıyorsunuz. Toplumsal olayları kendi terazinizde tartıp olması gereken kurallara göre yorumlar yapıyorsunuz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Sizde kovuluyor musunuz?

Hiç bir zaman kovulmadım. Doğruları söylediğim için. Tatlı dille, kimseyi kırmadan doğru olanı söyledim. Beni insanlar bu yüzden tanıyıp sevdi. Sosyal medyadaki bu hayran kitlem o kadar tatlılar ki size anlatamam. İyi ki varlar. Bende iyi ki doğup onlara hediye olmuşum.

“Zaman zaman tehdit alıyorum.” demiştiniz.

Evet. Hem de çok büyük ünlü isimlerden, fenomen’lerden.

İçimde kalmasın diye dışa vuruyorum

İçinizde kalan şeyler oluyor mu?

Kalmasın ya dışa vuruyorum.

Magazin programız ne zaman başlayacak?

Magazin ve gündem programım youTube‘da başlıcak. İlk ufaktan doğal halde kısa kısa halde 4-5 dakikalık konular ve videolar paylaşılacak. youTube kanalında adı “Efecin ‘le Gündem“ sevgili yapımcım Sevtap Bayburt ile başladık. Yeni yayın döneminde TV’ye geçilecek. Televizyon projesine çok sıcak bakmıyorum. TV eskisi kadar izlenmiyor. Neden prim veriyim ki o kadar, az para alıp bütçe güzelse düşünürüm.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.