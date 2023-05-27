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Eda Ece'nin çok konuşulan fotoğrafı!

FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma'nın oyuncuları ve set ekibi final bölümünü çekti. İşte detaylar...

Eda Ece'nin çok konuşulan fotoğrafı!

FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma ekrana veda ediyor.

Eda Ece'nin çok konuşulan fotoğrafı!

Yasak Elma'nın oyuncuları ve set ekibi final bölümünü bugün çekti.

Eda Ece'nin çok konuşulan fotoğrafı!
Projenin başrol oyuncusu Eda Ece, dizideki eşleriyle fotoğraf çektirdi. Hello dergisinin çektiği fotoğrafta Yıldız karakterine hayat veren Ece'nin dizideki eşleri Talat Bulut, Berk Oktay ve Murat Aygen ile karesi çok konuşuldu.

Eda Ece'nin çok konuşulan fotoğrafı!

Kare derginin Instagram hesabından, "Bu akşam son çekim günü biten Yasak Elma dizisinde Yıldız Yılmaz Argun Kuyumcu Yıldırım bütün kocalarıyla birlikte poz verdi!" notuyla paylaşıldı.

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