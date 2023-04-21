Eda Ece elinden telefonu düşürmedi

Basketbolcu Buğrahan Tuncer’le evlilik hazırlığı yapan Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Spor giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, elinden telefonu düşürmedi.

'Yasak Elma' dizisiyle bu sezon final yapacak Ece, telefonda konuştuğu için sorulara cevap veremedi.

Oyuncu, aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.