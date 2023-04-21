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Eda Ece elinden telefonu düşürmedi

Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da evlenecek olan Eda Ece, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Eda Ece elinden telefonu düşürmedi

Basketbolcu Buğrahan Tuncer’le evlilik hazırlığı yapan Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Eda Ece elinden telefonu düşürmedi

Spor giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, elinden telefonu düşürmedi.

Eda Ece elinden telefonu düşürmedi

'Yasak Elma' dizisiyle bu sezon final yapacak Ece, telefonda konuştuğu için sorulara cevap veremedi.

Eda Ece elinden telefonu düşürmedi

Oyuncu, aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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