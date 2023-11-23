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Ebru Akel formunun nasıl koruduğunu açıkladı

Ebru Akel formunun nasıl koruduğunu açıkladı... İşte detaylar...

Ebru Akel formunun nasıl koruduğunu açıkladı

Ebru Akel, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel sunucu, daha sonra dinlenmek için meydan katında bulunan Cantinery’e geçti.

 Ebru Akel formunun nasıl koruduğunu açıkladı

Burada yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen başarılı oyuncu, yemek eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Tarzı ve şıklığıyla dikkat çeken güzel sunucu, "Sabahları erken kalkıyorum, yayından çıkıp buraya geldim. Aralıklı oruç yapıyorum her şey yolunda arkadaşlarımla keyifli vakit geçirmeye geldim" dedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Ebru Akel, neşeli ve sempatik halleriyle de dikkat çekti.

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